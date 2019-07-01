” هام جداً” تعرف على شرط أتمام التعين للمترشحين نهائياً على وظائف التعليم السعودية...

متابعي موقعنا المتميز نجوم مصرية داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن نظام جدارة الإليكتروني للتوظيف، والذي يعتبر أهم المواقع الإليكترونية التي يبحث عنها المواطن السعودي للتسجل في وظائف الخدمة المدنية بالمملكة، ونحن نقدم لكم من خلال هذا المقال كل مميزات الموقع وطريقة التسجيل.

تحديث اليوم الإثنين : أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السعودية السيد مبارك العصيمي، أن الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية، أتمت الترشيحات النهائية للمتقدمين والمتقدمات لوظائف التعليم التي أعلن عنها سابقاً، وأنه تم الترشيح النهائي ل 10325 مواطن و مواطنة، لشغل الوظائف التعليمية، وأكد أن سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، وأن المقابلة أحد متطلبات أتمام التعين على الوظائف التعليمية، وهنأ المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية مبارك العصيمي المترشحين على الوظائف التعليمية، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق، وأن يسهموا في أثراء العملية التعليمية، وأكد أن الوظائف المتبقية والبالغ عددها 131 وظيفة، سيتم أعادة الإعلان عنها لاحقاً.

رابط أسماء المترشحين من الرجال

رابط المترشحات من النساء

نظام جدارة للتوظيف هو نظام متقدم يوفر إجراءات مبنية على الكفاءة والجدارة، تتسم بالشفافية وتضمن تكافؤ الفرص في الاختيار و التوظيف، وتسعي المملكة على استقطاب الكفاءات الوظيفية بناء على الخبرات العلمية والتخصصية، واختيار أفضل العناصر للوظائف الشاغرة بالمملكة، هذه المنظومة توفر لطالب العمل تسجيل البيانات الشخصية ومؤهلاته إلكترونياً،دون عناء الذهاب الي مقر الوزارة.

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التسجيل والاستفسار عن النظام من خلال الروابط التالية

مميزات نظام جدارة للتوظيف

يوفر النظام على المتقدمين للوظائف عناء الحضور شخصياً لتقديم طلب التوظيف. يتميز النظام بالشفافية من حيث تقديم كل المعلومات الخاصة بالمتقدمين للتوظيف. يسمح النظام بالتواصل المستمر بين المتقدم على الوظيفة من خلال الرسائل النصية على الموبايل. يوفر النظام عملية التدقيق الفوري في البيانات التي يدونها المتقدم للتوظيف. التقديم في نظام جدارة متاح طوال العام .

طريقة تسجيل البيانات الشخصية على جدارة

الدخول على الموقع الرسمي لنظام جدارة والضغط على خانة “تسجيل جديد” إضافة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له. إضافة تاريخ الميلاد الهجري في الخانة الخاصة له. إضافة الصورة الرمزية التي يطلب منك وضعها والمكونة من ستة أرقام. الضغط على زر استمرار والانتظار إلي حين التدقيق في البيانات الشخصية . إضافة البيانات الشخصية بالحالة الصحية إذا كانت هناك إعاقة شخصية. إضافة بيانات الاتصال في المكان المخصص لها. تأكد تماماً من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة .

أسماء المترشحين على وظائف التعليم “رجال”.

أسماء المترشحين على وظائف التعليم “نساء”.

تحديث : أعلن مبارك العصيمي /المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السعودية، أن الوزارة دعت المترشحين مبدئياً وعددهم 10326 مترشح، لمطابقة أوراقهم من يوم 13/10/1440 حتي 16/10/1440، خلال أوقات العمل الرسمية لمطابقة بياناتهم،وتقديم أصول مستندات التقديم.

ونتمنى التوفيق للجميع ونتابع معكم كل جديد يخص الوظائف التي يتم إعلانها عبر “جدارة” للتوظيف.