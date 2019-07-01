شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستمع لمطالب واقتراحات الأهالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، في صالة الاستقبال الكبرى بقصره في مدينة سكاكا، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام عليه.

واستمع أمير المنطقة خلال الاستقبال إلى مطالب واقتراحات الأهالي، التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.

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كما استقبل الأمير فيصل بن نواف رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة.