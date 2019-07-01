شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إتلاف 1452 كغم خضروات مُلوثة ببقايا المبيدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أجرى مختبر أمانة منطقة تبوك البيئي الرئيسي والمتنقل خلال شهري رمضان وشوال، كشفا واختبارات لما يزيد على 4130 عينة من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك وزيوت القلي.

وأوضح مدير المختبر البيئي بأمانة منطقة تبوك الدكتور ياسر الحويطي، أنه تم خلال الشهرين الماضيين سحب 460 عينة من الخضار والفواكه في السوق المركزية والمجمعات والأسواق الكبرى، وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، حيث تم على أثر ذلك إتلاف 1452 كيلوغراماً من الخضروات الملوثة ببقايا المبيدات الحشرية.

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وأشار إلى أن قسم الميكروبيولوجي في المختبر قام بفحص 182 عينة واردة من مراقبي صحة البيئة والبلديات التابعة، وأظهرت الفحوصات المخبرية عدم تطابق 73 عينة.

وذكر الدكتور الحويطي أن المختبر المتنقل نفذ ما يزيد على 625 زيارة ميدانية لعدد من المطاعم والكافتيريات داخل المدينة، تم خلالها عمل 1270 فحصا ظاهريا، و512 فحصا لزيوت القلي، و276 فحصا للحوم والأسماك، و520 قياس حرارة بالغرس، و620 قياس حرارة بالأشعة، وسحب 290 عينة تنوعت ما بين لحوم وزيوت قلي ومواد أولية.

وبيَّن مدير المختبر أن تلك الاختبارات أظهرت عدم تطابق 132 عينة تم على أثرها إتلاف 264 كيلوغراما من الأطعمة، وما يزيد على 193 لتراً من زيوت القلي غير الصالحة للاستخدام.