شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس «الطيران المدني» ويستعرضان الخطط المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الاثنين) رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على خطط الهيئة المستقبلية وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة، وفي مقدمة ذلك استحداث قطاع للحج والعمرة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.