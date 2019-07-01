شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مؤسسة تبيع مواد بترولية غير مطابقة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، بمؤسسة تُمارس نشاط بيع وقود المركبات في مكة المكرمة، وذلك لقيامهما بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات. شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، بمؤسسة تُمارس نشاط بيع وقود المركبات في مكة المكرمة، وذلك لقيامهما بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم فرض غرامة مالية على المُنشأة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.



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