شكرا لقرائتكم خبر عن الحجيلان تتفقد مراكز الحملة الصيفية ومحو الأمية في «تعليم تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أشادت مدير عام التعليم المستمر (بنات) بوزارة التعليم ‏منيرة الحجيلان، بجهود إدارة تعليم منطقة تبوك في إنجاح الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في مراكز الحملة بمحافظة الوجه، وذلك خلال زيارة تفقدية صباح اليوم (الاثنين) وقفت خلالها على سير العمل في المراكز، ورافقتها في الجولة مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان، والمديرة التنفيذية للحملة هدى أبو خيشة، ومساعدتها زهور العنزي، والمشرفة الفنية للحملة فاطمة غبان.

كما التقت مدير عام التعليم المستمر بأعضاء ولجان الحملة في المركز الرئيس بمركز الرس، حيث جرى الاطلاع على الملفات التنظيمية الخاصة بالحملة والخطط المُعدَّة، بعد ذلك قامت بزيارة للفصول الدراسية والتقت عدداً من الدارسات وتبادلت معهن الأحاديث الودية وحفزتهن على مواصلة التعلم.

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من الحملة بلغ حتى الآن أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز بقطاع الوجه التعليمي، وتشمل (الرس، ونابع، وخرباء، وبداء، وأبو القزاز، والسديد، وبئر المدقة، والخرار، والمنجور، والكر).