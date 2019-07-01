محمد بن مسعود - الدمام - أصيب بحروق في الوجه وكامل الجسم تعرض فني كهرباء فلبيني الجنسية لصعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح عطل بالتيار الكهربائي على طريق الشعبين جنوب محافظة محايل. ونقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً للمستشفى، إثر إصابته بحروق في الوجه وكامل الجسم، حيث لا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام. صعق كهربائي يدخل فلبينياً مستشفى محايل العام محمد طيران الخليج 365 2019-07-01 تعرض فني كهرباء فلبيني الجنسية لصعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح عطل بالتيار الكهربائي على طريق الشعبين جنوب محافظة محايل. ونقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً للمستشفى، إثر إصابته بحروق في الوجه وكامل الجسم، حيث لا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام. 01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 Advertisements 10:56 PM أصيب بحروق في الوجه وكامل الجسم A A A





0 مشاركة أصيب بحروق في الوجه وكامل الجسم تعرض فني كهرباء فلبيني الجنسية لصعق كهربائي أثناء محاولته إصلاح عطل بالتيار الكهربائي على طريق الشعبين جنوب محافظة محايل. ونقل المصاب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً للمستشفى، إثر إصابته بحروق في الوجه وكامل الجسم، حيث لا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى محايل العام. ، صعق كهربائي يدخل فلبينياً مستشفى محايل العام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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