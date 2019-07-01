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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري للفريق من جديد والمغادرة مع الفريق لمعسكرهم الإعدادي في النمسا.
وسيلحق اللاعب الدولي الإماراتي في غضون أيام قليلة ببعثة الفريق بعد إنهاء بعض الأمور الإدارية الخاصة بجواز سفر اللاعب.
وكانت جماهير الهلال قد أبدت بالغ غضبها عندما علمت بنية الإدارة استبعاد اللاعب بحجة عدم جاهزيته الفنية في الفترة الحالية.
ونفى وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، حاجة اللاعب إلى عدة أشهر قادمة ليعود كما كان وهو ما تسبب في ازدياد غضب الجماهير لتقرر الإدارة في النهاية سفر اللاعب مع البعثة.
"عموري" يلحق ببعثة "الهلال" .. هل استجابت الإدارة للضغوط الجماهيرية؟محمد السيّد الخليج 365 2019-07-01
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري للفريق من جديد والمغادرة مع الفريق لمعسكرهم الإعدادي في النمسا.
وسيلحق اللاعب الدولي الإماراتي في غضون أيام قليلة ببعثة الفريق بعد إنهاء بعض الأمور الإدارية الخاصة بجواز سفر اللاعب.
وكانت جماهير الهلال قد أبدت بالغ غضبها عندما علمت بنية الإدارة استبعاد اللاعب بحجة عدم جاهزيته الفنية في الفترة الحالية.
ونفى وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، حاجة اللاعب إلى عدة أشهر قادمة ليعود كما كان وهو ما تسبب في ازدياد غضب الجماهير لتقرر الإدارة في النهاية سفر اللاعب مع البعثة.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:07 PM
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال عن عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري للفريق من جديد والمغادرة مع الفريق لمعسكرهم الإعدادي في النمسا.
وسيلحق اللاعب الدولي الإماراتي في غضون أيام قليلة ببعثة الفريق بعد إنهاء بعض الأمور الإدارية الخاصة بجواز سفر اللاعب.
وكانت جماهير الهلال قد أبدت بالغ غضبها عندما علمت بنية الإدارة استبعاد اللاعب بحجة عدم جاهزيته الفنية في الفترة الحالية.
ونفى وكيل اللاعب في تصريحات صحفية، حاجة اللاعب إلى عدة أشهر قادمة ليعود كما كان وهو ما تسبب في ازدياد غضب الجماهير لتقرر الإدارة في النهاية سفر اللاعب مع البعثة.
، "عموري" يلحق ببعثة "الهلال" .. هل استجابت الإدارة للضغوط الجماهيرية؟ ،
المصدر : الخليج 365
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