صور.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمسؤولين وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم الإثنين، عدداً من الأمراء، والعلماء والمسؤولين، وجمعاً من المواطنين قدموا جميعا للسلام عليه.

حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير تركي الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز. كما حضر الاستقبال محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

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