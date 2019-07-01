خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الاثنين، برئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحْث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.