ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية بالمملكة

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -على هامش زيارة سموه إلى اليابان- فرص تطوير التعاون الأكاديمي، مع رئيس جامعة طوكيو التي تعد أعرق الجامعات في اليابان، والأعلى تصنيفًا وتميزًا على مستوى الجامعات الآسيوية.

وناقش ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علميًّا وتقنيًّا.

كما تم بحث آليات التعاون بين جامعة طوكيو والجامعات السعودية في تطوير مستقبل التعليم.

وقدَّم رئيس الجامعة لسمو ولي العهد، عرضًا بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة للطلاب والطالبات السعوديين، بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، في مجال الطاقة المستدامة، وتجربة اليابان في الطاقة المتجددة والنووية، بالتعاون مع القطاع الصناعي.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر.