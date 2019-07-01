نشاط للرياح المثيرة للغبار واستمرار تأثير العوالق الترابية على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «الشرقية والرياض ونجران» حتى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك استمرارًا لتأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت أن هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر غربيةً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وجَّهت هيئة الأرصاد تنبيهات برياح وأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير.

وأشارت الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبَّهت الأرصاد إلى رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان وتشمل أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعراضة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروبن، مضيفةً أنَّ الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

ووجَّهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، على منطقة عسير، تشمل البرك وبيشة وتثليث، مضيفةً أنَّ الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.