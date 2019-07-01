«تعليم الشرقية» توضح موعد ومكان حجز المقابلة للمرشحين للوظائف التعليمية

رحبت إدارة تعليم الشرقية بالمرشحين لوظيفة تعليمية ضمن فريقها، مُشيرةً إلى تطلعها لتسجيل المرشحين لموعد المقابلة والحضور في الوقت المحدد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالبت المرشحين خلال المقابلة باصطحاب «الهوية الوطنية مع صورتين منها، وصورتين شخصيتين، ووثيقة التخرج الأساس مع صورتين منها، والسجل الأكاديمي الأساس كاملًا مع صورتين منه، والدبلوم التربوي الأساسي مع صورتين منه (لمن لديه دبلوم بعد البكالوريوس)، وترجمة السجل الأكاديمي إذا كان من جامعة خارج المملكة».

وأشارت تعليم الشرقية إلى أن من يرغب في الاعتذار عن الوظيفة تسجيل ذلك إلكترونيًّا في النظام وتسليم خطاب اعتذاره بكامل معلوماته لإدارة شؤون المعلمين.

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وفيما يتعلق بآلية الكشف الطبي، قالت: «هناك برنامج إلكتروني لهذا الغرض بحيث يتم توجيه الزميل أثناء فترة المقابلات الشخصية إلى مستشفيات المنطقة الشرقية إلكترونيًّا، ويقوم الزميل بالذهاب إلى المستشفى المحدد مباشرةً وإجراء الفحص الطبي بحيث يتولى المستشفى إعادة النموذج إلكترونيًّا لإدارة التعليم».

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية أن مقر المقابلات للمرشحين الرجال في متوسطة أبو عبيدة بالدمام، ومقر البنات في قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة بالدمام.

وطالبت الراغبين في الاستفسار من البنين بالاتصال على رقم ٨٢٧٣٦٦٦ تحويلة ٢٢٢أو ٤٢٠، والبنات بالاتصال بـ٨٣٣٨٠١٠ تحويلة ١٤٠ أو ٢٢٣، أو مدير الإدارة جوال: ٠٥٥٤٨١١٧٦٥.