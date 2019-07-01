«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج القبول للرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال بشأن رتب «وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي» وللعنصر النسائي على رتبة «جندي».

ونوهت الإدارة بأنه يمكن الاستفسار عن نتائج المقبولين بالدخول على الرابط:

ودعت الإدارة المقبولين (الرجال) إلى إحضار نموذج موعد المراجعة، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، وصورتين مكبرتين منها، وأصل شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) مع صورتين مصدقتين منها من الجهة التعليمية الصادر منها. أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق صورتها من وزارة التعليم.

كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية التي تم تسجيلها بالموقع، ونتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) للمتقدمين على الوظائف العسكرية «جندي – جندي أول – عريف» ونتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) للجامعيين المتقدمين على وظيفة «وكيل رقيب»، وأصل سجل الأسرة لوالد المتقدم، ويشمل اسم والدة المتقدم، وصورة منه، أو إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد «برنت من الأحوال»، وأساس سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجًا وصورتين منه، مع ثماني صور شخصية ملونة حديثة.

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ونوهت الإدارة العامة للقبول بضرورة التزام المقبولين أثناء حضورهم بالزي الرياضي مع الاهتمام بالمظهر الخارجي والالتزام بحلاقة شعر الرأس، ومنع دخول أجهزة الهاتف الجوال أو ما يشابهها إلى مقر لجنة القبول والتسجيل، كما يمنع دخول المرافقين.

وبالنسبة إلى النساء، أشارت الإدارة إلى ضرورة إحضار نموذج موعد المراجعة، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وصورتين منها، وأصل شهادة المؤهل العلمي وصورتين منها، وصورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية، ونتيجة اختبار القدرات العامة قياس، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة، وصورة من سجل المتقدمة إذا كانت متزوجة.

وأكدت لجنة القبول بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تعتذر عن عدم قبول أي متقدمة لم تحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد، أو لم تلتزم بالتعليمات المشار إليها.