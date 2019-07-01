20 مليون وجبة سنويا طاقة تاج الطعام

ضمن مشاركاته وتفاعله في جميع المناسبات الخاصة بتطوير صناعة الضيافة للحجاج والمعتمرين، شارك مصنع تاج الطعام في فعاليات معرض «مشاعر1» الذي عقد في منى بمكة المكرمة، من 22-25 شوال الجاري.

وجبات محضرة مسبقا

يعد مصنع تاج الطعام هو الأول من نوعه في المملكة لإنتاج الوجبات المحضرة مسبقا، والمعبئة بتكنولوجيا التعقيم، دون إضافة أي مواد حافظة، لتحفظها صالحة للأكل فترات تمتد سنتين، وتحت درجات الحرارة العادية دون أي تبريد، برسالة مستوحاة من رؤية 2030. وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 9 آلاف متر مربع، يسع 9 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون وجبة في السنة، يقع المصنع في منطقة مكة المكرمة، وقد تم تصميمه ليراعي متطلبات نظام سلامة الأغذية العالمي (HACCP).

قفزة نوعية

قال المدير العام لمصنع تاج الطعام المهندس عبدالله محمد العماري «يمثل مصنع تاج الطعام للوجبات الجاهزة قفزة نوعية في عالم الوجبات الجاهزة بالمملكة، كأول مصنع يوطّن تقنية خاصة بإنتاج وجبات تُحفظ في أقسى الظروف مدة طويلة، ودون إضافة مواد حافظة. وبتعاون مسؤولي وزارة الحج والمؤسسات القائمة على ضيافة الحجاج، تمكن المصنع أن يصبح من الموردين الرئيسيين لقطاعات الحج والعمرة.

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وجبات الحجاج

طوّر المصنع منتجات خاصة للحجاج، بحيث توفر وجبات تتماشى مع الأذواق المختلفة، وتم التعاون مع مسؤولي مؤسسة حجاج جنوب آسيا لتطوير منتجات خاصة لحجاج باكستان والهند. كما تعاون المصنع مع المؤسسات الأخرى لتغطية أكبر عدد من الحجاج خلال موسم العمرة والحج القادمين.

معايير عالمية

أشار العماري إلى أنه تم تطوير حلول غذائية لقطاعات أخرى غير قطاع الحج، موضحا أن مصنع تاج الطعام يعدّ الأول في المملكة الذي طور وجبات الطوارئ للقطاع العسكري بمعايير عالمية وصناعة محلية، موضحا أن هناك مشروعات إنسانية تهدف إلى تقديم حلول غذائية للمحتاجين في المملكة وخارجها، إذ طور المصنع طريقة لحفظ لحوم الأضاحي والوجبات الغذائية الخاصة بالتبرعات، بطريقة تخدم المستفيد منها، وتوفر مبالغ طائلة في الشحن والتخزين، إذ إن وجبات المصنع لا تحتاج إلى تجميد للشحن والمناولة.