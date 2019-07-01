83 برنامجا للتدريب الصيفي في عنيزة

عقد قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة، اجتماعا تحضيريا لمتابعة سير عمل برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، والتي من المقرر أن تنطلق ابتداءً من الأحد القادم 4/ 11/ 1440، تحت شعار «التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك»، وتم خلال الاجتماع الذي عُقد في مدرسة الشيخ ابن سعدي، برئاسة رئيس قسم التدريب عبدالله الجطيلي، وبحضور مشرفي قسم التدريب مع 39 مدربا، مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ البرامج التدريبية، ومهام ومسؤوليات المدربين، كما تم الاطلاع على جاهزية قاعات وأدوات ووسائل التدريب الخاصة بكل برنامج، وكان أكثر من 2330 معلما من شاغلي الوظائف التعليمية بعنيزة، تقدموا للاستفادة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، والتي اعتمدت وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مركز التدريب الصيفي بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة خلال 83 برنامجا.



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