أمير حائل يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة صالح المطيري بمناسبة تعيينه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وفي مستهل الاستقبال نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لدعم فئات المجتمع المختلفة، مشيراً لأهمية ما يقوم به بنك التنمية الاجتماعية من تقديم منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة مهمة من المواطنين، وهم ذوو الدخل المنخفض عبر تمويل ميسر يمكنهم خلاله من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، من جانبه أعرب مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه على الثقة التي منح إياها، مؤكدا اعتزازه وعزمه على تقديم جهود مضاعفة لخدمة الجميع، وفي ختام اللقاء تسلم أمير حائل نسخة من تقرير إنجازات فرع البنك خلال الفترة الماضية، متمنيا للمطيري وزملائه مزيدًا من التوفيق.



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