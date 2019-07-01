تطوير المناهج يتصدر 100 مقترح للتعليم

تفاعل مهتمون بقطاع التعليم ومواطنون من أولياء أمور وطلاب مع وسم أطلقه مغردون في «تويتر» بعنوان #مقترح_تقدمه_لوزارة_التعليم، قدموا خلاله مقترحات لوزارة التعليم والوزير الدكتور حمد آل الشيخ تجاوزت الـ100 مقترح، وتركزت في 4 محاور رئيسية: تطوير المناهج، وتطوير أساليب التعليم، وتحسين أوضاع المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية.

3 فصول دراسية

اقترح سعد الشهري تقسيم مراحل التعليم إلى أربعة مراحل، كل مرحلة أربع سنوات، تكون المرحلة الأولى «التأسيس أو التحضير» ويتم التركيز فيها على مواد الدين واللغات ومهارات التفكير. والثانية: الإعداد ويتم التركيز فيها على المواد النظرية وبناء الشخصية. والثالثة: «مرحلة التخصص» يتم خلالها تحديد التخصصات المناسبة للطلاب وتوجيههم عليها بناء على اختبارات القدرات. والربعة: «الجامعية» ويتم التركيز فيها على الدراسات الاستكشافية والبحوث كل في تخصصه ومتطلبات سوق العمل. أما عبدالله بن حمدان فقد اقترح أن تكون السنة الدراسية مقسمة على 3 فصول دراسية يفصل بينها شهر واحد حتى لا ينقطع الطلاب عن التعليم فترات طويلة تضر بهم وبالمجتمع.

توعية الطلاب

اقترح عبدالمحسن باقيس توعية الطلاب وتوجيههم لخطر بعض الجماعات الإرهابية كـ«داعش والقاعدة والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ»، والحذر من الانضمام لها ومعرفة مخططاتهم من مظاهرات وعمليات انتحارية وغيبة حكام المسلمين وشحن الشباب عليهم بالأناشيد والتمثيليات، إضافة إلى تعليم الطلاب كيفية كتابة المقالة والإلقاء والخطابة وكيفية التحدث والحوار والبحث، وأشار خالد الواصل إلى أن يتم مراعاة التخصص في تدريس المواد في المرحلة الابتدائية، بحيث لا يدرس الطلاب إلا معلمون متخصصون في المواد التي يدرسونها.

توظيف الخريجات

طالبت أسماء الشهري بتنفيذ توصية الشورى فورا بتوظيف خريجات كليات المجتمع بالوظائف الإدارية المكانية، واقترحت حنان الغامدي أن يتم إدراج تخصص الدكتوراه في تقنيات التعليم لخطة الإيفاد الحالية، والتي تم استبعاده منها رغم مواكبة التخصص لتطلعات الوزارة ولرؤية 2030.

إعادة قواعد اللغة

طالب سلطان المالكي بإعادة قواعد اللغة العربية والإملاء والخط والمطالعة والتجويد وصور من سير الصحابة والتابعين المقررة سابقا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما طالب أبو نواف الشهري بعمل اختبارات للمعلمين والمعلمات إجبارية للاستمرار في مزاولة عملية التدريس عن طريق قياس ويحدد 70% لاجتياز الاختبار، لأن تعليمنا يقوم به كثير ممن لا يهتم بتطوير قدراته وخبراته القديمة جداً.

التربية الإعلامية

قالت شروق هاشم: «أقترح أن يتم إدراج منهج بسيط وسلس تحت مسمى «التربية الإعلامية، بحيث يتعرف الأشخاص غير المتخصصين على الأقل أهم المبادئ والأساسيات الإعلامية»، في وقت طالب بندر المالكي باستحداث تقرير سنوي منظم ودقيق يخص شخصية الطالب وموهبته ومجال تميزه، بحيث يكون هذا التقرير في المرحلة المتوسطة، وفي المرحلة الثانوية يؤهل الطالب للمستقبل بحيث إذا تخرج تعرف وجهته ومجاله المناسب».

أبرز المقترحات

استحداث منهج مستقِل لمادة الإملاء للصفوف الأولية

تكثيف الدورات لمعلمي الصفوف الأولية

إعطاء مميزات وصلاحيات أكثر للمعلم

‏ تخفيف نصاب المعلم وإزالة الأعباء الإدارية عنه

‏ مراجعة أدوات التقويم وعلاقتها بالتربية وتقويم السلوكيات والحد من الظواهر غير التربوية

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‏ تكثيف الجانب التطبيقي العملي أكثر من النظري

‏ قصر عدد الطلاب في الصف الواحد على العشرين مهما كانت الأسباب

إضافة مادة الأخلاقيات والآداب العامة

استحداث مناهج تهتم بالأجهزة الذكية والكمبيوتر وتهتم بتعليم الأطفال طرق الاستفادة منها

إضافة مادة أدب الطريق في المناهج

اعتماد التعليم التطبيقي في مناهج التعليم العام

وضع عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المعلمين

إيقاف تكليف المعلمين بمهام الإرشاد الطلابي

إلغاء الدوام في شهر رمضان.

إلغاء رسوم اختبارات القياس، والتحصيلي، والقياس بأنواعه.

زيادة مكافأة الطلاب الجامعيين المغتربين

إدراج السيرة النبوية كمنهج أساسي

إدراج أنشطة لا منهجية لاكتشاف المواهب

وضع غرامة مالية على الغياب المكرر بدون عذر

التوسع في تعليم الموسيقى

استحداث مادة متخصصة في الإسعافات الأولية