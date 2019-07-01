29 ألف عملية نفذتها كتابات العدل المتنقلة

قدّمت كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها قبل سنتين، خدمات التوثيق لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، في 21 مدينة من مختلف المناطق، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

21 مدينة

توفر وزارة العدل الخدمات للمستفيدين في أماكنهم مجانا، وبشكل فوري، بما يوفر الوقت والجهد عليهم. وقالت الوزارة، إن الخدمة التي تعد إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصلت إلى 21 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

29 ألف عملية

نفّذت الوزارة خلال هذه الخدمة نحو 29 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل، من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات، ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إذ يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد حسب المواعيد المتوافرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها، وتأتي مبادرة «كتابات العدل المتنقلة» دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني [email protected]