دراسة أوضاع المخيمات الموسمية بالطائف

وجه محافظ الطائف سعد الميموني بتشكيل فريق ميداني لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات الموسمية التسويقية والترفيهية، وكذلك جميع المنتجعات ذات الصفة في إقامة الفعاليات، والتي تستهدف زائري محافظة الطائف، وأوضحت محافظة الطائف أن تشكيل هذا الفريق يهدف إلى فحص التراخيص الممنوحة لتلك المخيمات ونوع النشاط المقدم ومدى ملاءمته لمفردات الترخيص، وكذلك جودة المنتج الغذائي ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، والرقي بأدوات الخدمة، والتي تستهدف سائحي وأهالي الطائف، وأن ترقى هذه المخيمات لأعلى معايير الجودة والسلامة، وأضافت أن الفريق بدأ مهامه مع بداية شهر شوال الجاري، حيث تم تشكيله من جميع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، وبرئاسة مستشار محافظ الطائف، وقطع الفريق شوطاً مهماً في رصد العديد من المخالفات وتم القضاء عليها في مهدها بمتابعة آنية من أعضاء الفريق المشكل.



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