حقوق الإنسان ترصد خروقات منع العمل تحت أشعة الشمس

قرار المنع
رغم قرار وزارة العمل بالبدء في منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت منذ 12 ظهراً حتى 3 عصراً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر، إلا أن القحطاني انتقد مخالفة أرباب العمل للقرار وعدم التزامهم والتقيد بالتعليمات المنصوصة.
تكثيف الحملات
طالب رئيس جمعية حقوق الإنسان أن تكثف وزارة العمل من حملاتها على جميع المنشآت، مبيناً أن الجمعية رصدت خروقات أرباب العمل لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مضيفاً: «سيتم رفع الحالات التي رصدتها الجمعية لوزارة العمل، وهناك جولات ميدانية للجمعية، حيث إن هناك مكلفين برصد خروقات تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس».
مطالبات اجتهادية
أبان القحطاني أن مطالبات بعض الخبراء التي أشارت إلى احتمالية وصول درجات الحرارة إلى 60 مؤية عام 2040، وأنه يجب حينها تحويل دوام الموظفين إلى الفترة المسائية، لا تعدو عن كونها اجتهادية.
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