جامعة خالد تستضيف لقاء وفد الشورى بالأهالي

وفي بداية انعقاد اللقاء رحب مدير الجامعة بوفد أعضاء الشورى، وحضور اللقاء، مثمنًا لوفد المجلس حرصهم على انعقاد هذا اللقاء في رحاب جامعة الملك خالد، وأشاد خلال كلمته بما تحقق لمجلس الشورى من نقلات نوعية وتطور في النظام والأداء، الأمر الذي مكن المجلس من مواكبة رؤية 2030 ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.
كما رحب رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى اللواء المهندس ناصر العتيبي، بحضور اللقاء، لافتًا إلى أن المجلس يحرص بشكل مستمر على عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من أهمية بالغة في تقدم وتطور دوت الخليج ومناقشة قضاياه، مقدمًا شكره لمدير جامعة الملك خالد ومنسوبيها على حسن الاستقبال والتنظيم لهذا اللقاء.
بعد ذلك اطلع حضور اللقاء على عرض مرئي قدمه عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون تناول التعريف بالمجلس وأدواره التنظيمية والرقابية، وآليات عمله. ثم عقدت جلسة الحوار والمناقشة مع حضور اللقاء من مختلف الجهات، والتي تناولت عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالمجلس وبمنطقة عسير.
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