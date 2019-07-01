أمانة تبوك تعالج التشوه البصري

كثفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة أحد أهم مظاهر التشوه البصري، المتمثلة في صيانة الحفر وكشط وإعادة سفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة، كما تم ترميم 23000م2 من الحفر في مواقع متفرقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي، بأنه ووفق برنامج زمني تم كشط وإعادة سفلتة 150000م2 لعدد من شوارع حي الورود والمروج وطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق أبي بكر الصديق وشارع خالد السديري وشارع رحيل.