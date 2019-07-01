اخبار السعوديه

أمانة تبوك تعالج التشوه البصري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كثفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمعالجة أحد أهم مظاهر التشوه البصري، المتمثلة في صيانة الحفر وكشط وإعادة سفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة، كما تم ترميم 23000م2 من الحفر في مواقع متفرقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي، بأنه ووفق برنامج زمني تم كشط وإعادة سفلتة 150000م2 لعدد من شوارع حي الورود والمروج وطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق أبي بكر الصديق وشارع خالد السديري وشارع رحيل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة تبوك تعالج التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا