أمانة تبوك تعالج التشوه البصري

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي، بأنه ووفق برنامج زمني تم كشط وإعادة سفلتة 150000م2 لعدد من شوارع حي الورود والمروج وطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق أبي بكر الصديق وشارع خالد السديري وشارع رحيل.
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