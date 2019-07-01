310 أسرة جديدة بمستشفيات الأحساء

كشف المدير العام للشؤون الصحية في الأحساء عبدالحميد العمير لـ«دوت الخليج» أمس، دخول 310 أسرة «جديدة» الخدمة في 3 مستشفيات رئيسية في المحافظة خلال الـ 30 يوماً المقبلة، وهي على النحو التالي: افتتاح تدريجي لمستشفى مدينة العمران العام خلال الأسبوعين المقبلين بسعة 30 سريرا من أصل 130 سريرا، ومن ثم التوسع تدريجياً، وتقييم وافتتاح تدريجي لمستشفى الملك فيصل العام في حي الفيصلية بسعة 30 سريرا من أصل 200 سرير، ومن ثم التوسع تدريجياً، وتشغيل 250 سريرا في الجزء الأخير من أعمال البنية التحتية لمستشفى الملك فهد في الهفوف خلال شهر «نسبة الإنجاز في البنية التحتية 99 %».



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