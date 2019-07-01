الفيصل ونائبه يستقبلان مدير فرع الخدمة المدنية

وهنأ الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، ابن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
من جهته، عبر المدير العام لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.
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