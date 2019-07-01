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الفيصل ونائبه يستقبلان مدير فرع الخدمة المدنية

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة المُعين حديثا، فهد رقوش.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان، ابن رقوش بمناسبة تعيينه، سائلين الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جهته، عبر المدير العام لفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه، مؤكدا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.


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