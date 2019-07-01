إزالة تعديات نوريّة ووادي جليل بمكة

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الإزالة شملت تعديات متفرقة بمنطقة النوريّة، حيث تمت إزالة 6 أراض مسورة بمساحة إجمالية بلغت 5 آلاف م2، وتمت إزالتها إزالة كلية.
كما أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة.
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