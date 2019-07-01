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إزالة تعديات نوريّة ووادي جليل بمكة

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أزال مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، تعديات وإحداثات بنطاق البلدية، حيث ضبطت اللجنة عدداً من المخالفين أثناء قيامهم بتسوير أراضٍ وإحداث أبنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكاً شرعية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الإزالة شملت تعديات متفرقة بمنطقة النوريّة، حيث تمت إزالة 6 أراض مسورة بمساحة إجمالية بلغت 5 آلاف م2، وتمت إزالتها إزالة كلية.

كما أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة.


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