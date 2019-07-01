السعودية اليوم / الرئيس التونسي يغادر المستشفى



تونس 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

غادر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المستشفى بعد تماثله للشفاء بعد خمسة أيام من العلاج.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس قايد السبسي غادر اليوم إلى مقر إقامته بقرطاج بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه.

وكان الرئيس التونسي قد أدخل المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية يوم الخميس الماضي إثر وعكة صحية حادة ألمت به.

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22:39ت م

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