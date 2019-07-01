السعودية اليوم / وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى لبنان



بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

بدأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم زيارة رسمية إلى لبنان تستغرق أيامًا عدة.

ومن المقرر أن تبحث المسؤولة الفرنسية مع كبار المسؤولين اللبنانيين العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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21:05ت م

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