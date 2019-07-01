السعودية اليوم / تعليم شرورة يدعو المرشحين والمرشحات لحجز مواعيد المقابلة الشخصية



شرورة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بالمحافظة إلى المبادرة بالتسجيل وحجز المواعيد للمقابلة الشخصية، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://t.co/dQw30KfBr5، علماً أن آخر موعد للتسجيل وحجز المواعيد 1 / 11 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم شرورة سالم الصيعري أن المقابلات ستبدأ يوم الثلاثاء ٢٩ /١٠ /١٤٤٠هـ، وتنتهي بنهاية دوام الأحد ٤ /١١ /١٤٤٠هـ ، داعياً المرشحين والمرشحات إلى سرعة الدخول على نظام المقابلات وحجز الموعد خلال الفترة المحددة.

وخصصت إدارة تعليم شرورة صالة الأهالي مقراً لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصص مبنى الأقسام النسائية بحي الخالدية لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

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19:58ت م

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