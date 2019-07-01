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2019-07-01 أتربة وغبار غدًا على 6 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، منها الشرقية والرياض ونجران حتى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية بالمملكة.









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