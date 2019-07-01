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المغامسي: ما من أحد إلا وهو مسؤول عن مثاقيل الذر من الخير والشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه ما مِنْ أحد إلا وهو مبعوث وموقوف بين يدي الله ومسؤول عن مثاقيل الذر من الخير والشر.
وقال الشيخ المغامسي: فاللهم لسنا أبرياء فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول لنا ولا قوة إلا بك.
وفي وقت سابق نشر المغامسي أبياتًا كتبها قبل 27 عامًا، معلقًا عليها بقوله: لا أدري ما الذي ذكرني بها وأنا في السابعة والخمسين من العُمر، وجاء فيها:
غسقًا- قدِمْنَ- كواعبًا أترابا *** يسألنَ قلبي أَنْ يعود شبابا
فأجبتُهنّ وفي الفؤاد تألمٌ *** أوَدَتْ به أيدي الزمان فذابا
إني طويْتُ تعلقي بأحبتي *** وكفَفْتُ دمعًا واحتسبْتُ عذابا
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