معلومة هامة عليك معرفتها قبل شراء مكيف

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، معلومة هامة لكل من يريد شراء مكيف.

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وقال الحمادي: إذا أردت شراء مكيف فيجب معرفة وحدة حجم التكييف التي تقاس بـBTU، وهي تتراوح من 5000- 15000.

وتابع: ولتختار مكيفًا مناسبًا اتبع الحسبة، كل قدم مربع بالغرفة يحتاج 20 BTU +600 BTU لكل شخص في الغرفة، فإذا مساحة الغرفة 270 قدمًا فتحتاج مكيف 8000 BTU.

ولفت الحمادي إلى أن “الحصان يساوي 8000 BTU، أما الطن فيساوي 12000 BTU”.