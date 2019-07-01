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2019-07-01 وزير الداخلية يستقبل سفراء كوريا والاتحاد الأوروبي وأفغانستان لدى المملكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.

كما استقبل سموه ، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تيشرفوني دورسو.

كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









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