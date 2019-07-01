الان تتابع “الإسكان” تعلن عن موعد #سكني_اكسبو في أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 10:14 م, 1 يوليو 2019 م التعليقات: 0 دعت وزارة الإسكان المستفيدين من “سكني” في عسير لزيارة “#سكني_اكسبو” في مركز الملك فهد الثقافي بأبها والذي ينطلق الخميس المقبل ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك للاستفادة من الخيارات والحلول التي يتيحها البرنامج للمستفيدين في منطقة عسير.

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