الان تتابع أحد النزلاء المسيحيين في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض يعلن إسلامه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت جهود منسوبي دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض عبر البرامج الدينية والاجتماعية والدروس الموجهة في إقناع أحد نزلائها المسحيين باعتناق الدين الإسلامي. ونطق النزيل الشهادتين أمام النزلاء بعد الصلاة في جامع الدار، وردد كلمة التوحيد معلنا إسلامه وسط مباركة واحتفاء وتكريم من زملائه والكادر الوظيفي العامل معهم. وقال النزيل إنه خلال المدة التي قضاها في الدار استطاع أن يتعرف على الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو وأقرانه من الأخصائيين والمراقبين داخل الدار الأمر الذي شجعه على البحث والاطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخ أعلامه وسيرة الرسول الكريم ماجعله يعتنقه عن قناعة دون إكراه معربا عن سعادته بذلك وموجها شكره لإدارة الدار وكافة منسوبيها على مايبذلونه من جهود.

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