شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يُناقش الخطط التطويرية مع السفير الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مكتبه اليوم (الاثنين)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد جون بي أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث والشراكات العلمية، إضافة إلى مناقشة البرامج والخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة الممتدة لأكثر من ثمانية عقود بشكل متزن، انطلقت بوادرها التعليمية مع أول دفعة سعودية رسمية تخرجت من الجامعات الأميركية في عام 1372هـ/1952م، وضمت 9 طلاب فقط، 3 لدراسة البكالوريوس، و6 لدراسة الماجستير.

وتأتي غرة محرم من عام 1376هـ الموافق السابع من شهر أغسطس عام 1956م، معلنة افتتاح أول مكتب ثقافي في تاريخ الابتعاث السعودي بأمريكا، أُطلق عليه «المكتب الثقافي السعودي بنيويورك»، لتستمر بعده رحلات الابتعاث للطلبة السعوديين، حتى أصبحت الجامعات الأمريكية الجهة الأعلى استقطاباً لأبناء وبنات المملكة بما يزيد على 51.083 طالباً من إجمالي أعداد المبتعثين الذين يقدر عددهم وفق آخر إحصاء 92.997 مبتعثاً من الجنسين.