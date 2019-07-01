«سلمان للإغاثة» يسلم دفعة جديدة من المحاليل والسوائل الوريدية في المهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الاثنين)، مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، دفعة جديدة من المحاليل والسوائل الوريدية. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد أكد وكيل المحافظة للشؤون الفنية الهندس سالم العبودي ومدير مكتب الصحة عوض مبارك، أن هذه الدفعة من المحاليل والسوائل الوريدية ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز بالمحافظة.



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