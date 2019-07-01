14 دورة صيفية بتهامة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أطلق فرع جامعة الملك خالد بتهامة أمس، 14 دورة وبرنامجا تدريبيا صيفيا موجهة لجميع فئات المجتمع. وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة الدكتور أحمد الشهري أن هذه البرامج والدورات التي تستمر لأكثر من أسبوعين، تأتي ضمن مبادرة «حسن الوفادة»، التي أطلقها أمير منطقة عسير تركي بن طلال، مشيرا إلى أنها تستهدف أهالي وزوار المنطقة وتتنوع بين الثقافية والاجتماعية وتطوير الذات، والاتصال الفعال والتخطيط للمستقبل وتنمية بعض المهارات والمواهب.



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