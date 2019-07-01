بناء وتأهيل حضانة ورياض أطفال في جامعة بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بيشة

وقعت «تطوير للمباني»، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم بالرياض أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة بيشة.

ومثل جامعة بيشة في التوقيع على مذكرة التفاهم وكيل الجامعة الدكتور مهدي القرني، فيما مثل شركة «تطوير للمباني» نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم.

جودة التعليم

وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بين الطرفين في مجال بناء وتأهيل حضانة ورياض أطفال بمقر الجامعة وبحث إبرام عقد اتفاق لاحق بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلا.

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وتدفع المذكرة على أفق إرساء قيم جودة التعليم ورفع كفاءة البيئة التعليمية، وفق أهداف رؤية 2030 في قطاعي التعليم العام، كما تواكب المذكرة رؤية 2030 على محور تمكين المرأة اقتصاديا بتوفير الرعاية لأبناء منسوبات الجامعة في هذه السن الصغيرة.

وأوضح الدكتور مهدي القرني أن بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلا من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم أيضا تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر.

مشروعات الجامعة

وأضاف أن «مذكرة التفاهم تقضي كذلك بأن يعد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكا مفضلا للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأول إن وجدت».

وبين بدر الفغم أن شركة تطوير ستلتزم بموجب المذكرة بالمشاركة في صياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة.