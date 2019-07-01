إرهابي أوتريخت يعترف بجريمته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق نار دموي في ترام بمدينة أوتريخت في هولندا في وقت سابق هذا العام علنا أمام القضاء بارتكاب الجريمة التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وقال الرجل الذي يدعى جوكمان تي. أمام محكمة في أوتريخت «أنا لست مشتبها به، أعترف بارتكاب الجريمة».

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وقال ممثلو الادعاء إن هناك دليلا واضحا على وجود «دوافع إرهابية» وراء الجريمة. وأشاروا إلى خطاب تم العثور عليه في سيارة استخدمت للفرار، وقال فيه جوكمان إنه تصرف باسم الإسلام. وفي المحكمة، اتهم جوكمان الجنود الهولنديين بقتل مسلمين خارج البلاد، وقال إنه رفض سلطة القضاء والقوانين والدولة الهولندية.

وتم تعريف الرجل المولود في تركيا والذي يتم عامه الثامن والثلاثين غدا الثلاثاء فقط باسم جوكمان تي نظرا لقوانين الخصوصية الصارمة في هولندا.

وقتل جوكمان أربعة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في إطلاق النار الذي استهدف تراما في الجزء الغربي من أوتريخت.