بنجلاديش تحيي ذكرى ضحايا هجوم المقهى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وضع الأقارب والأصدقاء ومن يشاركونهم مشاعرهم الزهور خلال مراسم إحياء ذكرى في دكا أمس، تكريما لضحايا هجوم إرهابي قاتل استهدف مطعما في عاصمة بنجلاديش قبل ثلاث سنوات. ونفذ متشددون الهجوم على مخبز هولي أرتيزان في منطقة جولشان الدبلوماسية الراقية في دكا في أول يوليو 2016، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، من بينهم رعايا أجانب، واحتجاز آخرين كرهائن لساعات.

وقتل تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وهندي واحد وثلاثة من مواطني بنجلاديش على أيدي المسلحين قبل اقتحام قوات الكوماندوز التابعة للجيش المطعم في صباح اليوم التالي. وقتل الكوماندوز خمسة مسلحين، كما قتلوا طاهيا ظنوا بطريق الخطأ أنه أحد المهاجمين، كما قتل شرطيان خلال الحصار الذي استمر 12 ساعة.