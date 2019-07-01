السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أدان الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الاعتداءات التي تستهدف صحفيين وساسة، معتبرا إياها اعتداءات على الديمقراطية. وفي الخطاب الذي ألقاه أمس خلال الاحتفال في برلين ذكر شتاينماير أن كليهما صار هدفا للاعتداءات على نحو متزايد، وقال «من العنف النفسي حتى محاولة الاغتيال أو حتى القتل، مثلما حدث حاليا للسياسي الألماني فالتر لوبكه. هذه هجمات على ثقافتنا السياسية والسلام الداخلي والديمقراطية». وأضاف شتاينماير «سيتضح من واقعة لوبكه ما إذا كانت دولتنا ومؤسساتنا تعلمت الدروس المستفادة من اغتيالات خلية إن إس يو اليمينية المتطرفة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ألمانيا: الساسة هدف للاعتداءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.