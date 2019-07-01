قرار ياباني يزيد التوتر مع كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنها قررت فرض قيود على صادرات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية وسط توتر العلاقات بين البلدين.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، فإنه بداية من الخميس المقبل، ستكون الشركات اليابانية مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص فردي لتصدير مواد مثل البوليميدات المعالجة بالفلور والمستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وتدخل في إنتاج الهواتف الذكية.

ووفقا لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية فإن القرار الياباني جعل سول تقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تنويع مصادر الواردات.