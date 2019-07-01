السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس نظمت إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برامج توعوية، بينها الملتقى التوعوي «ابنتي صديقتي»، حول آفة المخدرات ومخاطرها وأضرارها، بحضور عدد من الأمهات والفتيات، وذلك بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض.



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