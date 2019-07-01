شباب العلا يتعلمون فنون الطهو في باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إطلاق شراكة جديدة مع مدرسة فيراندي باريس، إحدى المدارس الفرنسية الرائدة في فنون الطهو وإدارة الضيافة، إذ ستشهد الشراكة الفريدة تدشين برنامج تدريبي مصمم على مستوى عالمي لتعليم فنون الطهو، والذي سيشارك به طهاة شباب طموحون من العلا للدراسة في العاصمة الفرنسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو المدني أن هذه المبادرة تمثل برنامجا رئيسا جديدا يقدم لأهالي العلا الذين يمثلون المحرك الرئيس، وذلك لتوفير فرص عمل مبتكرة ترتكز إلى مبادرات التطوير الشخصي والمهني. وأضاف «ستزود الشراكة مع فيراندي باريس جيلا جديدا من أبناء وبنات العلا الموهوبين بالأدوات اللازمة، ليمثلوا الجيل القادم من الطهاة ورواد مشاريع الطهو في العلا، مما يعزز التميز ويجعل منهم حماة فنون الطهو التراثية في المحافظة».

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وقال الرئيس التنفيذي لفيراندي برونو دي مونتي «يسعدنا الترحيب بشباب وفتيات العلا في باريس، وفي مدرستنا، حيث تعلم أفضل الطهاة في فرنسا تجارتهم وخبراتهم. وقد قمنا بتصميم هذا البرنامج الخاص لهم، ليصبحوا رواد فنون الطهو المستقبليين في المملكة».

وتأتي الشراكة بقيادة وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، لتمثل نموذجا جديدا لجهود الهيئة وريادتها في تطوير قدرات ومهارات أبناء وبنات العلا من خلال التبادل الثقافي العالمي والتفاني لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن مبادرة تعليم فنون الطهو الجديدة تأتي تماشيا مع أهداف ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمساعدة في تعزيز وإلهام القطاعات الاقتصادية الجديدة والمتنوعة في العلا، مع إشراك المجتمع المحلي في جميع مراحل التنمية بالمحافظة. وتمثل هذه المبادرة أحدث مكون ضمن الخطة الشاملة لتطوير العلا، بما تحتويه من عجائب طبيعية ومواقع ثقافية قديمة، إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الرائدة في العالم.

عن البرنامج التدريبي

اختيار24 طاهيا وطاهية بالمرحلة الأولى

دورة مصممة خصيصا لمدة 4 أشهر

خبراء فيراندييزورون العلا لمقابلة المتقدمين

ستتاح للمتدربين فرصة العمل تحت إشراف 10 من كبار الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان

سيتعلم المشاركون تقنيات وأسرار فنون الطهو الفرنسية الأصيلة

تطوير المهارات اللازمة لتصميم وصفات ومأكولات تجسد ما تتميز به العلا

تقديم أرفع معايير الضيافة وتجارب الطهو الفريدة

المساعدة في تصميم قوائم »مذاق العلا« الفريدة والمستوحاة من البيئة المحلية

تقديمها للضيوف من كبار الشخصيات بالموسم الثاني لمهرجان شتاء طنطورة