البيئة تدعو متقدمين لاستكمال مسوغات التعاقد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدما ومتقدمة على وظائفها الـ100 المعلن عنها في 19 / 06 / 1440، وذلك لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوما، بديوان الوزارة - حي الملك عبدالله - مخرج 12.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة وفي حال الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 - 1152.
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