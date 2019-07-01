برنامج للزواج الصحي في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء بدأت أمس فعاليات برنامج الزواج الصحي بالأحساء بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور وليد السلطان وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون. وتشمل الفعاليات ملتقى برنامج الزواج الصحي، وورشة عمل للعاملين في فحص الزوج، وندوة اعتلالات الدم، فيما تهدف البرامج المقدمة إلى نشر توعية المجتمع للفحص الصحي للزواج، وتدريب العاملين ضمن البرنامج من الكوادر الصحية، وخلالها ستطلق وزارة الصحة يوما توعويا خاصا ببرنامج الزواج الصحي بالأحساء بعد مرور 15عاما على البرنامج. أبرز أهداف البرنامج: الحفاظ على الأجيال من اعتلالات الدم الوراثية والأمراض المعدية

زيادة نشر الثقافة الصحية المرتبطة ببرنامج الزواج الصحي بين أطياف المجتمع

تحقيق رؤية المملكة في الصحة لبناء جيل صحي يسهم في البناء والتطوير

استحداث الحلول للأمراض المعدية التي بات بإمكان المصابين بها الزواج



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