الأمن السيبراني تطلق دفعة جديدة من الدورات لـ260 متدربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلقت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دفعة جديدة من دوراتها التدريبية لـ260 متدربا في مستوى التأسيس والمستوى المتقدم، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة تدريب الأمن السيبراني CyberPro، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وانطلقت الدفعة بخمس دورات لمستوى التأسيس موجهة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات من حديثي التخرج في مختلف تخصصات الحاسب الآلي، بهدف تأهيلهم للعمل في مجالات الأمن السيبراني والمساهمة في سد الفجوة الموجودة، حيث تقام الدورات في الرياض وجدة والدمام. وتشتمل على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني.

ويستفيد من الدورات 140 متدربا ومتدربة من حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية. وتستقطب الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والحيوية الطلبة المتدربين في الدورات لسد الاحتياج الوظيفي لدى الجهات.

Advertisements

كما انطلقت دفعة من دورات المستوى المتقدم تشمل أربع دورات يستفيد منها 120 من موظفي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية والحيوية.

مبادرة تدريب الأمن السيبراني:

تستهدف تدريب 20 ألف متدرب من الجنسين بنهاية عام 2022 م

المرحلة الأولى تستهدف تدريب 1000 من الجنسين

منهم موظفون في 99 جهة حكومية

وطلبة حديثو التخرج من 21 جامعة وكلية سعودية

5 دورات في مستوى التأسيس

4 دورات في المستوى المتوسط

6 دورات في المستوى المتقدم