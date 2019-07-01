هل ستعيد الجهات الأمنية للمعلم هيبته؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في حين حددت وزارة التعليم أخيرا 8 مخالفات سلوكية صادرة من الطلاب ترفع للجهات الأمنية، ثمة تساؤل عما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد للمعلم هيبته؟.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي لـ»مكة» أن ما حددته الوزارة حول المخالفات السلوكية الصادرة من الطلاب ترفع للجهات الأمنية، لافتا إلى أنها تعد ضمن فقرات محتوى لائحة السلوك، وأن هذه اللائحة تطبق في المدارس.

وفي هذا السياق أكدت المستشارة في التربية والتخطيط حنان الحمد أن المخالفات الـ8 تعد جسيمة وتلحق الضرر بالآخرين، مبينة أن بعضها يمكن حله برفع مستوى الإجراءات الأمنية داخل المدارس بوضع حراسات وأجهزة للكشف عن الأسلحة والمخدرات.

وأفادت بأن لائحة السلوك وضعت فيها الإجراءات المتبعة مع الطالب المعتدي على الكادر التعليمي سواء لفظيا أو جسديا، مؤكدة أن نظام الدولة يعامله كمرتكب للجريمة.

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وعما إذا كان هذا الإجراء سيعيد للمعلم هيبته أشارت إلى أن هيبة المعلم نقصد بها الاحترام ولا يمكن أن تعود بالتخويف أو السجن للطالب في دار رعاية الأحداث، لأن الطالب المعتدي قد يعود لنفس التصرف ويتعدى مرة أخرى وبشراسة أكبر نظرا للضرر الذي لحق به.

مخالفات وعقوبات تضمنتها لائحة قواعد السلوك والمواظبة

مخالفات الدرجة الخامسة تجاه المعلمين تتضمن:

تهديدهم أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم

الإشارة بحركات مخلة بالأدب

تصوير المعلمين أو التسجيل الصوتي لهم (بنات)

تحسم 15 درجة من السلوك

حرمان شهر ونقل الطالب لمدرسة أخرى

مخالفات الدرجة الرابعة تجاه المعلمين والإداريين تتضمن:

الألفاظ غير اللائقة تجاه المعلم أو الإداري

الاستهانة بمعلمي وإداريي المدرسة بالسخرية أو التقليد

تصوير المعلمين أو التسجيل الصوتي لهم (للبنين)

يحسم من الطالب 10 درجات من السلوك

حرمان الطالب من الدراسة لمدة أسبوع.

مخالفات الدرجة السادسة تجاه المعلمين والإداريين تتضمن

الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة

ابتزاز المعلمين أو الإداريين بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم