خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء العراق أوجه التعاون الثنائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، الأمراء والعلماء والمسؤولين، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير تركي الفيصل ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي والأمير وليد بن سعود بن عبدالعزيز ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير سعود بن نواف بن سعود والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود، والأمير نواف بن سعود بن نواف بن سعود والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول.

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إلى ذلك أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس برئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وجرى استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس برئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وجرى استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.